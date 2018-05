Große Trauer in Hollywood: Schauspielerin Margot Kidder ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Berühmt wurde die Kanadierin durch ihre Rolle als Lois Lane in den "Superman"-Filmen aus den 70er- und 80er-Jahren an der Seite von Christopher Reeve. Auf der Kinoleinwand war die Darstellerin aber noch bis kurz vor ihrem Ableben zu sehen – ihr letzter Film "The Neighborhoud" wurde 2017 veröffentlicht. Nun müssen die Fans jedoch Abschied von dem Star nehmen.

Diese traurige Nachricht bestätigten mehrere amerikanische Medien – unter anderem TMZ und People: Sie soll am vergangenen Sonntag in ihrem Zuhause in Livingston, Montana verstorben sein. Die Todesursache ist unbekannt. Sie hinterlässt ein Kind – eine 43-jährige Tochter namens Maggie. Die 69-Jährige war zweimal verheiratet: Zwischen 1975 und 1979 mit dem Schauspieler Thomas McGuan, direkt danach ehelichte sie John Heard (✝72), die Ehe hielt jedoch nicht mal ein Jahr.

Margot wird vor allem in ihrer Rolle als Lois Lane in Erinnerung bleiben, die Aktivistin wirkte jedoch auch in anderen Klassikern mit: So zum Beispiel 1979 in dem Horror-Streifen "The Amityville Horror" und in Filmen wie "Black Christmas" (1974) und Heartaches (1981). Habt ihr die alten "Superman"-Teile gesehen? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Adriana M. Barraza / WENN.com Margot Kidder bei der Premiere von "Halloween II"

WENN.com Margot Kidder und Christopher Reeve in dem Film "Superman"

Nikki Nelson / WENN.com Margot Kidder, Schauspielerin

