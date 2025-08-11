Alkoholsucht: Marc Terenzi wollte nicht, dass Sohn ihn sieht

Marc Terenzi (47) strahlt vor Glück: Nach Jahren der Trennung hat er endlich seinen jüngsten Sohn Brady aus der Beziehung mit Model Myriel Brechtel wiedergesehen. Der emotionale Moment, den der Musiker auf Instagram mit seinen Fans teilte, zeigt Vater und Sohn lächelnd vor einem Pool auf Mallorca. Die Wiedervereinigung konnte erst jetzt stattfinden, da der Sänger ein langjähriges Alkoholproblem überwinden musste. "Ich wollte nicht, dass er mich so sieht, wie ich war", verriet Marc gegenüber der Bild. Diese Entscheidung hatte dazu geführt, dass die beiden über zwei bis drei Jahre keinen persönlichen Kontakt hatten.

Der Ex-Boyband-Star, der mittlerweile auf der spanischen Insel lebt, hatte in dieser Zeit immerhin versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten – wenn auch nur per Telefon, Videochat oder durch gemeinsame Online-Spiele. Doch jetzt, nach einem erfolgreichen Alkoholentzug und einem völlig neuen Lebensstil, fühlt sich Marc bereit, Verantwortung zu übernehmen. "Es ist Zeit, die Scherben meiner Vergangenheit aufzusammeln und ihm zu zeigen, dass ich jetzt für ihn da bin", so der 47-Jährige, der zudem appellierte: "Egal, was in der Vergangenheit passiert ist, es ist nie zu spät, eine bedeutungsvolle Beziehung zu Ihren Kindern aufzubauen."

Hinter Marcs aktuellem Lebenswandel steckt ein starker Wille zur Veränderung. Nach einem Entzug zog er auf die Baleareninsel und krempelte seinen Alltag komplett um. Neben regelmäßigen Auftritten im "Megapark" widmet er sich auch dem Betrieb einer Eisdiele – und seinem neuen, gesünderen Lebensstil. "Ohne Alkohol lebt es sich besser", erklärte er und offenbarte, wie sehr ihm diese Veränderungen geholfen haben, neue Kraft zu finden. Das Wiedersehen mit seinem Sohn ist nicht nur ein persönlicher Meilenstein für Marc, sondern auch ein Zeichen dafür, dass er bereit ist, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen.

Imago Sänger Marc Terenzi, Mai 2025

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi mit seinem Sohn Brady, 2025

Imago Sänger Marc Terenzi, "Megapark"-Opening, 2025