Arabella Chi zeigt Bikini-Figur drei Monate nach Geburt

Arabella Chi genießt die Sonne auf Mallorca und zeigt sich dabei drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter Gigi in Topform. Die frühere Love Island-Kandidatin (in Großbritannien) teilt auf Instagram einen Schnappschuss in einem weißen Häkel-Bikini. Mit makellosem Make-up posierte sie entspannt auf einer Sonnenliege und schien den Strandtag auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Ihre kleine Tochter Gigi, die sie mit dem Unternehmer Billy Henty im Mai zur Welt brachte, sowie der gemeinsame Hund Astro scheinen die Reise zur perfekten Familienzeit zu machen. Sie kommentierte ihren sonnigen Ausflug schlicht mit: "Bekomme mein Vitamin D".

Das Model verriet kürzlich, dass sie bis zur 39. Schwangerschaftswoche sportlich aktiv geblieben sei und auch nach der Geburt nicht lange auf Bewegung verzichtet habe. Nach sechs Wochen Pause sei sie mit leichtem Training wie Pilates wieder eingestiegen. Dabei setzt sie momentan vor allem auf ausgiebige Spaziergänge mit Astro. Arabella blickt zudem bereits in die Zukunft: Gemeinsam mit Gigi und Billy plant sie im kommenden Monat einen Umzug nach Dubai, berichtet die Daily Mail. Für die junge Familie markiert dieser Schritt eine weitere aufregende Veränderung. Arabella betont jedoch, dass sie den Moment mit ihrer kleinen Tochter aktuell genießt und mögliche Geschwister erst in der Zukunft eine Rolle spielen.

Arabella und Billy, die ihren neuen Lebensabschnitt nach der Geburt offenbar in vollen Zügen genießen, berichten von einer emotional intensiven Geburt. In einem Interview enthüllte Arabella Details über ihren 16-stündigen Geburtsprozess und Billys Reaktion darauf. Der Unternehmer zeigte sich tief beeindruckt und voller Respekt für die Leistung seiner Partnerin. Für Arabella hat sich mit der Geburt von Gigi, wie sie selbst sagt, ein großer Kreis geschlossen. Damit scheint die kleine Familie momentan nicht nur die Sonnenmomente auf Mallorca, sondern auch die neue Dynamik miteinander zu zelebrieren.

Instagram / arabellachi Arabella Chi genießt die Sonne nach ihrer Geburt

Instagram / arabellachi Arabella Chi bei der Geburt ihres Babys, Mai 2025

Instagram / arabellachi Arabella Chi mit ihrem Partner und ihrem Baby Gigi, Juni 2025