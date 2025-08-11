"Villa der Versuchung": Sie wird fast einstimmig rausgekickt

In der aktuellen Folge von Villa der Versuchung ging es erneut heiß her und der nächste Bewohner musste die Realityshow verlassen. Bei der von Verona Pooth (57) moderierten Zeremonie wurde diesmal Brenda von nahezu allen Mitbewohnern nominiert. Gründe hierfür gab es viele: Seven warf ihr vor, zuletzt "den Bogen überspannt" zu haben, während Raúl Richter (38) sie als große Konkurrenz betrachtete und ihr vorwarf, andere "in den Dreck zu ziehen". Auch Jasmin Herren (46) und weitere Bewohner entschieden sich gegen sie. Mit deutlichen Worten verabschiedete sich Brenda von ihren Mitstreitern: "In meinen Augen seid ihr hier Versager, ihr seid Loser – und das war’s."

Insgesamt zeigte sich Brenda selbstkritisch. Sie relativierte ihr Verhalten und gestand ein, dass sie unfair gehandelt habe. Gleichzeitig erklärte sie, an ihrem Auftreten arbeiten zu wollen. Ihre innige Verabschiedung von Sara Kulka (35) und Kevin Schäfer hob sich von dem sonst angespannten Abschied ab, da sie den beiden den Sieg gönnte und das auch klar zum Ausdruck brachte. Kevin konnte dem Abend dennoch Positives abgewinnen und forderte von seinem Mitstreiter Manni Ludolf (63) mehr Selbstbewusstsein und Eigeninitiative. Er hatte zuvor noch Brendas Meinung widersprochen, er sei leicht zu manipulieren.

Bereits in der vergangenen Woche sorgte die Show mit dem Rauswurf von Georgina Fleur (35) für Schlagzeilen. Sie wurde von zahlreichen Mitstreitern als zu eigennützig wahrgenommen. Eine Szene, in der die Reality-TV-Darstellerin mehrere Pizzastücke für ein paar tausend Euro für sich allein beansprucht hatte, blieb bei den Fans der Sendung in Erinnerung. Die Reaktionen des Publikums auf ihren Rauswurf fielen gemischt aus. Auf Instagram meinten einige Nutzer, dass ihr Aus unfair sei.

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Anzeige Anzeige

Instagram / brenda_bkn Brenda, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Georgina Fleur, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin