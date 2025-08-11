Cristiano Ronaldo und seine Georgina sind offiziell verlobt

Georgina Rodríguez (31) und ihr Partner Cristiano Ronaldo (40) haben aufregende Neuigkeiten verkündet: Sie sind endlich verlobt! Auf Instagram präsentiert die Lebensgefährtin des Weltfußballers einen beeindruckenden Diamantring und schreibt dazu: "Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben." Mit diesem romantischen Posting überrascht das Paar seine Fans und macht die Verlobung somit offiziell. Das Bild zeigt Georginas Hand mit dem funkelnden Schmuckstück und sorgt prompt für Begeisterung bei ihren Millionen Followern.

Bislang trug Georgina bereits einen anderen Diamantring, was immer wieder Spekulationen über eine mögliche Verlobung oder Hochzeit auslöste. Trotz der gemeinsamen Kinder und einer langen Partnerschaft betonten beide, dass sie noch nicht den Schritt vor den Traualtar gewagt hätten. Ronaldo sprach zuletzt in der Netflix-Dokumentation über den "perfekten Moment" für eine Hochzeit: "Ich sage ihr immer, 'wenn es klickt'. Das kann in einem Jahr sein, in sechs Monaten oder in einem Monat." Nun scheint dieser Moment gekommen zu sein, und die Ankündigung lässt vermuten, dass die Hochzeitsglocken bald läuten könnten.

Cristiano und Georgina gehören zu den glamourösesten Paaren der Welt. Georgina, die früher als Verkäuferin arbeitete, lernte den Fußballstar 2016 kennen, als sie in einer Luxus-Boutique in Madrid tätig war. Seitdem führen die beiden eine glückliche Beziehung und genießen das Leben mit ihren gemeinsamen Kindern, darunter Zwillinge, die letztes Jahr das Licht der Welt erblickten. Die Verlobung ist ein weiterer Meilenstein in ihrer beeindruckenden Liebesgeschichte, die seit Jahren Fans und Medien gleichermaßen fasziniert.

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im September 2024

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und seine Georgina haben sich verlobt

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im Juli 2024