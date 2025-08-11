Penn Badgleys Frau präsentiert Babybauch vor Zwillingsgeburt

Domino Kirke (41), Sängerin und Ehefrau von Schauspieler Penn Badgley (38), hat auf Instagram ihre wachsende Vorfreude auf die bevorstehende Geburt ihrer Zwillinge geteilt. In einem Bild, das am Montag veröffentlicht wurde, posiert das Paar in einer nostalgischen Abschlussball-Pose, während Dominos Babybauch im Mittelpunkt steht. Dazu schrieb die werdende Mutter scherzhaft: "Zwillings-Abschlussball-Bild. Bereit zu graduieren." Die Zwillinge werden zu Dominos 4-jährigem Sohn aus ihrer aktuellen Ehe und ihrem 16-jährigen Sohn Cassius aus einer früheren Beziehung hinzustoßen.

Bereits im Februar dieses Jahres hatte Domino die Neuigkeit ihrer Schwangerschaft offiziell bekannt gegeben und die Identität der bevorstehenden Ankunft enthüllt: Es handelt sich um monochorionische diamniotische Zwillinge – identische Zwillinge, die sich eine Plazenta teilen. Penn verriet später bei einem Interview gegenüber Access Hollywood, dass das Paar zwei identische Jungen erwartet und fügte stolz hinzu: "Die Welt braucht mehr gute Männer." Er scherzte außerdem, dass der Druck auf ihnen lastet, ihre Söhne zu starken Persönlichkeiten zu erziehen.

Domino und Penn kennen keine Flaute in ihrem Liebesleben. Das Paar, das seit 2017 verheiratet ist, teilt regelmäßig gemeinsam Momente aus seinem Alltag. Bereits vor einigen Monaten sprach Penn sogar ganz offen über die Herausforderungen, denen er als Vater begegnet. Damals gab der Schauspieler in dem "Modern Love"-Podcast zu: "Manchmal kann es einfach schwierig sein und man hat es satt." Besonders ehrlich schilderte er, wie er in einer stressigen Situation die Geduld mit seinem Sohn verlor, sich aber direkt danach wieder fing. "Ich sagte ihm, dass er wahrscheinlich nicht mochte, wie ich mit ihm gesprochen habe, und dass es mir leidtut", erinnerte sich Penn.

Anzeige Anzeige

Instagram / domino_kirke_badgley Penn Badgley und Domino Kirke, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Domino Kirke und Penn Badgley bei der Premiere der fünften "You"-Staffel in New York, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Penn Badgley, April 2025