Noah Centineo soll jungen Rambo in neuem Prequel spielen

Noah Centineo (29), bekannt aus Netflix-Hits wie "To All The Boys I've Loved Before", scheint vor einer seiner größten Rollen zu stehen: Er soll den jungen John Rambo im kommenden Prequel verkörpern. Der Film, der unter dem Titel "John Rambo" läuft, wird sich auf die prägenden Jahre des ikonischen Actionhelden konzentrieren und seine Erlebnisse vor und während des Vietnamkriegs beleuchten. Laut Insidern sollen die Dreharbeiten bereits im Herbst dieses Jahres in Thailand beginnen, berichtet Deadline. Sylvester Stallone (79), der die Rolle des legendären Kriegshelden ursprünglich spielte, ist über das Projekt informiert, jedoch nicht involviert.

Neben Noah wurden bereits weitere Namen sowie die Produktionsverantwortlichen genannt. Jalmari Helander, bekannt für "Sisu", wird Regie führen, und das Drehbuch stammt aus der Feder von Rory Haines und Sohrab Noshirvani. Lionsgate gilt momentan als Favorit für die Verwertung des Films, obwohl noch keine finalen Deals abgeschlossen sind. Mit "John Rambo" könnte das Franchise, das seit 1982 über 687 Millionen Euro eingespielt hat, einen frischen Start erhalten. Für Noah, der mit Filmen wie "Warfare" und dem bald erscheinenden "Street Fighter"-Film die Action-Kategorie für sich entdeckt, stellt diese Rolle wohl den nächsten großen Karriereschritt dar.

Privat schlägt Noah eine eher entspanntere Note an. Der Schauspieler, der durch seine charmanten Romcom-Rollen ein breites Publikum für sich gewonnen hat, sprach in Interviews immer wieder davon, wie wichtig ihm Bodenständigkeit in dem sonst so hektischen Hollywood sei. Mit dem Wechsel in das Action-Genre zeigt er eine neue Facette seines Talents. Sein Wechsel von romantischen Geschichten hin zu physischen Rollen könnte langfristig eine Transformation seiner Karriere markieren – ein Weg, den viele vor ihm erfolgreich beschritten haben. Fans dürfen gespannt sein, wie sich der junge Star in den übergroßen Stiefeln des ikonischen John Rambo schlagen wird.

Getty Images Noah Centineo, Februar 2025

ActionPress Sylvester Stallone als Rambo, 1982

Getty Images Noah Centineo bei der Premiere zu "Warfare"