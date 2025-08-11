Jennifer gesteht: So hart war die Trennung von Brad Pitt

Jennifer Aniston (56) hat in einem Interview mit Vanity Fair über die schwierige Zeit nach ihrer Trennung von Brad Pitt (61) gesprochen. Die Schauspielerin reflektierte besonders den Medienrummel, der im Jahr 2005 um die Auflösung ihrer Ehe und Brads neue Beziehung mit Angelina Jolie (50) entstand. Damals bezeichnete Jennifer ein Fotoshooting von Brad und Angelina für W Magazine als "unglaublich unsensibel" und fügte hinzu, dass sie trotzdem Liebe für Brad empfand und nicht glaubte, dass er sie betrogen habe. Rückblickend beschrieb sie die Phase als einen "verwundbaren" Moment ihres Lebens und gab zu, solche Zeiten persönlich genommen zu haben: "Es war eine saftige Lektüre für die Leute. Wenn sie keine Seifenopern hatten, hatten sie ihre Klatschblätter."

Jennifer gab weiter zu verstehen, dass sie damals keinen "starken Schutzschild" hatte, um sich emotional von dem Medienhype abzuschirmen. "Wir sind schließlich auch Menschen, auch wenn manche denken, wir hätten das alles bewusst gewählt", sagte sie über den Druck der Öffentlichkeit. Die Zeit nannte sie scherzhaft die "Liebesdreieck-Jahre" und erinnerte daran, wie sie sich selbst motivierte, nach der Trennung weiterzumachen: "Man muss einfach weitermachen, egal wie hart es ist." Auch heute fürchtet sie, dass Interviews oft falsch dargestellt oder aus dem Zusammenhang gerissen werden können, was ihre Zurückhaltung im Umgang mit Medien erklärt.

Jennifer, die von 2000 bis 2005 mit Brad verheiratet war, blickt inzwischen gelassener auf diese Zeit zurück. Während sie nach ihrer Ehe mit Brad später Justin Theroux (54) heiratete, von dem sie sich 2018 trennte, scheinen Gerüchte über ihr Liebesleben nicht abzureißen. Vor wenigen Wochen erst überraschte Jennifer mit einem seltenen Liebes-Update: Am 4th-of-July-Wochenende wurde sie erstmals mit ihrem neuen Partner Jim Curtis an ihrer Seite gesichtet. Brad zeigte sich erfreut über Jennifers neuen Lebensabschnitt. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail: "Brad könnte nicht glücklicher darüber sein, dass Jennifer jemanden gefunden hat, der anscheinend perfekt zu ihr passt."

Anzeige Anzeige

IMAGO / YAY Images Filmstars Brad Pitt und Jennifer Aniston

Anzeige Anzeige

IMAGO / Pond5 Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2006

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Jennifer Aniston und Brad Pitt, Mai 2004