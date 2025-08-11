Jennifer sieht Matthew Perrys Tod heute als Erleichterung

Im Oktober 2023 starb Matthew Perry (†54) an den Folgen einer Ketamin-Überdosis. In einem Interview mit Vanity Fair hat sich seine Friends-Kollegin Jennifer Aniston (56) nun erstmals ausführlich über seinen Tod geäußert. Sie vermisst ihren Co-Star, gesteht aber auch, erleichtert zu sein, dass er nicht länger leiden muss. "[...] So schwer es für uns alle und für die Fans auch war, ein Teil von mir denkt, dass es so besser ist. Ich bin froh, dass er keine Schmerzen mehr hat", erklärt Jennifer. Für sie und viele andere habe es sich so angefühlt, als hätten sie Matthew schon viel früher verloren.

Matthew sei schon lange nicht mehr der Matthew gewesen, den sie kannten. "Aber es fühlte sich fast so an, als hätten wir schon lange um Matthew getrauert, weil sein Kampf gegen diese Krankheit für ihn wirklich schwer war", gesteht die 56-Jährige. Dabei hätten sie und auch der restliche Cast von "Friends" alles probiert, um Matthew von seinen Drogen- und Alkoholproblemen wegzubekommen. "Wir haben alles getan, was wir konnten, als wir es konnten", erinnert sich Jennifer schweren Herzens.

Jennifer scheint den Verlust von Matthew noch lange nicht verarbeitet zu haben. Ihr enger Freund fehlt ihr ganz schrecklich. Das wurde auch im vergangenen Juni deutlich, als die Rachel-Green-Darstellerin in einem Interview mit Variety's Actors on Actors nach dem 30-jährigen "Friends"-Jubiläum befragt wurde. Während des Gesprächs konnte sie ihre Gefühle und ihre Trauer nicht zurückhalten. "Es ist so seltsam, wenn man bedenkt, dass es schon 30 Jahre her ist", erklärte sie weinend. Jennifer wurde zusammen mit Matthew, David Schwimmer (58), Matt LeBlanc (58), Courteney Cox (61) und Lisa Kudrow (62) mit der Sitcom "Friends" berühmt – die Show lief von 1994 bis 2004.

