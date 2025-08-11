So idyllisch lebt Tine Wittler fernab der Öffentlichkeit

Tine Wittler (52), bekannt aus der RTL-Sendung "Einsatz in 4 Wänden", steht kurz vor ihrem Comeback auf den Fernsehbildschirmen. Wie Bild berichtete, soll die 52-Jährige in der neuen Staffel von Die Verräter mitwirken, einer Realityshow, die von Sonja Zietlow (57) moderiert wird. Zwölf Jahre nach dem Ende ihrer beliebten Einrichtungs-Doku wagt Tine damit den Schritt zurück ins Rampenlicht. Fans dürfen gespannt sein, wie sich die ehemalige Moderatorin in dem Spiel voller Intrigen und Täuschungen schlägt.

Ihr derzeitiges Leben könnte kaum kontrastreicher zum hektischen TV-Trubel sein. Tine lebt zurückgezogen in einem kleinen Dorf im Wendland, das nicht nur ländliche Idylle bietet, sondern auch für seine Abgeschiedenheit bekannt ist. Dort bewohnt sie ein jahrhundertealtes Bauernhaus auf großzügigen 200 Quadratmetern. Mit im Haushalt: Kätzchen Smörchen, benannt nach dem dänischen Wort für Butter, und ein "Hausgeist" namens Kalle, der laut Tine gelegentlich einen Schnaps serviert bekommt. In ihrem maximalistisch eingerichteten Zuhause stehen handverlesene Einrichtungsgegenstände, darunter auch der Tresen aus ihrer ehemaligen Hamburger Bar.

Ihre Jahre im Wendland haben Tine offenbar zurück zu sich selbst geführt. Nach ihrer Zeit in der Großstadt Hamburg, wo sie nicht nur moderierte, sondern auch eine eigene Bar leitete, schätzt sie jetzt die Ruhe und den Rückzug. Über ihr inneres Wohlbefinden und ihren Lebensstil sprach sie bereits im Podcast "Homestory". Auch wenn die neue TV-Show sie wieder in die Öffentlichkeit bringt, scheint sie gelernt zu haben, Kraft aus der Einsamkeit und ihrem außergewöhnlichen Heim zu schöpfen – mit einer Prise Humor und einem Augenzwinkern für ihren unsichtbaren Mitbewohner Kalle.

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Tine Wittler, Juli 2025

Anzeige Anzeige

RTL Der Cast von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / wittlerin Tine Wittler, Moderatorin