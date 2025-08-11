Auffälliger Diamantring: Ist Olivia Rodrigo etwa verlobt?

Olivia Rodrigo (22) sorgt derzeit für wilde Spekulationen: Die Sängerin wurde am Sonntag Hand in Hand mit ihrem britischen Freund Louis Partridge in Los Angeles gesichtet – und alle Augen waren auf einen mächtigen Diamantring an ihrem Finger gerichtet. Das Paar, das seit zwei Jahren zusammen ist, hat bisher zwar nicht bestätigt, ob Louis tatsächlich die Frage aller Fragen gestellt hat, doch der funkelnde Schmuck, der auf neuen Fotos von Daily Mail zu sehen ist, sorgt in Hollywood für Furore.

Fans der Musikerin hatten bereits zuvor Anhaltspunkte für eine Verlobung vermutet. Besonders Olivias 2023 veröffentlichter Song "So American" heizte die Gerüchte an. In den Lyrics heißt es übersetzt: "Oh Gott, ich werde ihn heiraten / Wenn er so weitermacht." Während ihres Auftritts beim Glastonbury-Festival im Juni erwähnte Olivia sogar, dass sich der Song auf einen englischen Jungen bezieht, der ihr Herz erobert habe. Bereits im vergangenen Monat zeigte das Paar bei Wimbledon zudem eine ungewöhnlich innige Zweisamkeit, was die Gerüchte weiter anheizte.

Louis, bekannt aus den Enola Holmes-Filmen, hat in der Vergangenheit immer wieder über seine Beziehung gesprochen. Im Gespräch mit British Vogue gab er preis, wie schwierig das Dating-Leben im Rampenlicht sein kann. "Es gibt schon genug zwischen zwei Menschen, da braucht man nicht noch die Meinung von Tausenden anderen", sagte er damals. Olivia hingegen scheint ihren Humor in die Beziehung einzubringen – und, wie Fans vermuten, auch Teile ihrer gemeinsamen Geschichte in ihren Songs zu verarbeiten. Das Paar demonstriert nicht nur in Interviews, sondern auch in der Öffentlichkeit immer wieder ihre Zuneigung zueinander, was sie zu einem der heiß diskutierten Paare Hollywoods macht. Ob der Ring wirklich den nächsten Schritt bedeutet, bleibt abzuwarten.

Action Press Louis Partridge und Olivia Rodrigo

Getty Images Olivia Rodrigo und Louis Partridge bei einem Wimbledon-Spiel

Getty Images Louis Partridge, Schauspieler

