So bodenständig feierte Kylie Jenner ihren 28. Geburtstag

Kylie Jenner hat ihren 28. Geburtstag nicht mit einer der üblichen, extravaganten Kardashian-Partys gefeiert, sondern setzte auf eine intime Feier im Kreise von Familie und Freunden. Ihre Schwester Kendall Jenner (29) organisierte ein elegantes Dinner unter freiem Himmel, bei dem weiße Tischdecken, Kerzen und Blumen für ein stimmungsvolles Ambiente sorgten. Mediterrane Köstlichkeiten wie gefüllte Paprika, Couscous und Salate wurden zu diesem Anlass aufgetischt. Als Höhepunkt gab es eine üppige Geburtstagstorte mit frischen Himbeeren, Rosen und Gänseblümchen. Kylie (28) selbst zeigte sich total begeistert. "Bester Geburtstag aller Zeiten! Danke an meine Familie und Freunde, die diesen Tag so besonders gemacht haben. 28 fühlt sich so gut an!", schwärmte sie auf Instagram.

Neben ihrer Schwester Kendall waren auch Hailey (28) und Justin Bieber (31) unter den Gästen. Während Hailey einen magischen Moment des Kerzenausblasens mit dem Handy festhielt, filmte Kendall aus einem anderen Blickwinkel. Doch obwohl alles so harmonisch wirkte, vermuteten Fans Ungereimtheiten in Kylies Liebesleben. Ihr Partner Timothée Chalamet (29) blieb der Feier fern und ließ auch auf seinem Instagram-Kanal einen Geburtstagsgruß vermissen. Stattdessen postete der Schauspieler zuletzt ein Bild der Boxlegende Muhammad Ali (†74), was einige Anhänger zu Spekulationen über das Beziehungsende verleitete – vor allem, da Kylie zuletzt traurige Songs in ihren Posts teilte.

Schon vor einigen Wochen gab es Hinweise darauf, dass nicht alles in der Beziehung rundläuft – vor allem, was die Beziehung zwischen dem Filmstar und Kylies Familie angeht. Ein Insider berichtete dem Portal RadarOnline, dass Timothée sich immer öfter aus den engen Familienkreisen zurückgezogen hat. Grund dafür soll die Sorge gewesen sein, dass der berühmte Kardashian-Clan sein Image für eigene Zwecke nutzen könnte. Während bei Kim (44) und Khloé Kardashian (41) wenig Verständnis für diese Distanz herrsche, soll besonders Kris (69) Schwierigkeiten haben, einen persönlichen Zugang zu Timothée zu finden. Lediglich mit Kendall verstehe er sich laut dem Insider gut. Ein offizielles Statement zu dem Beziehungsstatus der beiden bleibt bis dato jedoch aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Hailey Bieber und Justin Bieber, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025