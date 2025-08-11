Hulk Hogans Geburtstag: Ex Linda postet nostalgisches Foto

Linda Hogan (65) hat anlässlich des 72. Geburtstags ihres verstorbenen Ex-Mannes Hulk Hogan (†71) einen emotionalen Tribut gezollt. In einem Instagram-Post teilte sie ein nostalgisches Foto aus dem Jahr 1981, das das Paar in inniger Umarmung zeigt. "Hulkster und ich … 1981. Alles Gute zum Geburtstag, Terry. Ich liebe und vermisse dich sehr …", schrieb sie zu dem Bild, das während ihrer ersten gemeinsamen Geburtstagsfeier in Santa Monica entstand. Damals testeten die beiden eine neue Kamera, die der Wrestling-Star seiner damaligen Partnerin geschenkt hatte. Hulk, mit bürgerlichem Namen Terrence Gene Bollea, starb unerwartet am 24. Juli dieses Jahres im Alter von 71 Jahren an einem Herzinfarkt.

Hulk und Linda waren von 1983 bis 2009 verheiratet und teilten fast 26 Jahre ihres Lebens miteinander. Doch trotz turbulenter Zeiten und einer zerrütteten Familie zeigte sich seine Ex-Frau in ihren Erinnerungen versöhnlich. Noch wenige Tage vor seinem Tod hatte sie in einem anderen Post über die "guten alten Zeiten" mit Hulk gesprochen und ihre Hoffnung auf eine genesende Zukunft geäußert. Allerdings enthüllten später veröffentlichte Berichte, dass der WWE-Star an Leukämie litt, was der Öffentlichkeit zuvor nicht bekannt war. Die Nachricht seines plötzlichen Todes sorgte bei vielen für eine Überraschung.

Auch seinen langjährigen Manager Jimmy Hart traf die Nachricht von Hulk Hogans plötzlichem Tod völlig unvorbereitet. "Es passierte alles über Nacht, es war am Tag zuvor noch so positiv", berichtete er im Gespräch mit dem Magazin People. Am Mittwoch hatte Jimmy noch versucht, mit dem Wrestler zu sprechen, erreichte ihn jedoch nicht direkt. Hulks Assistent habe ihm damals gesagt, dass es dem Wrestler gut gehe.

Getty Images Linda und Hulk Hogan im Jahr 2006

Instagram / linda_hogan_ Wrestling-Star Hulk Hogan mit Ex-Frau Linda, 1981

Getty Images Linda, Nick, Brooke und Hulk Hogan im August 2006