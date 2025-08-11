Überraschung: Jörg Pilawa und Julia Klöckner sind ein Paar

Jörg Pilawa (59) und Julia Klöckner sorgen für einen echten Liebes-Hammer: Der TV-Moderator und die Bundestagspräsidentin sind ein Paar. Das bestätigten die beiden nun über ihren Freundeskreis gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Details wird es wohl von ihnen nicht geben – Interviews über ihre Beziehung lehnen die Politikerin und der Talkshowmaster wohl ab. Julia und Jörg sollen sich bei einer Feier in ihrem Heimatort Guldental kennengelernt haben. Auch ihre Familien sollen sich schon länger kennen.

Bereits seit einer Woche brodelt die Gerüchteküche, dass die beiden möglicherweise zusammen sind. So war ein verdächtiges Foto von ihnen aufgetaucht. Dieses zeigt Julia und Jörg entspannt in der Sansibar auf Sylt zusammen. Die beiden sitzen nebeneinander – Jörg hat leicht den Arm hinter Julia gelegt. Laut Bild sind sie seit ungefähr sechs Wochen zusammen. Es ist also alles noch recht frisch zwischen ihnen. Die Bundestagspräsidentin und der "Quizduell"-Moderator sollen sehr verliebt sein.

Jörg ist seit 2022 offiziell Single. Zuvor war er seit 2006 mit seiner Frau Irina verheiratet. Die beiden bekamen zusammen drei Kinder – Nova, Emmy und Juri. Julia ging seit 2023 wieder alleine durchs Leben. Sie trennte sich damals von ihrem Mann, dem Unternehmer Ralph Grieser. Die beiden hatten 2019 geheiratet. Die Ehe blieb kinderlos. Nun scheinen sich Jörg und Julia gesucht und gefunden zu haben!

ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image, Joshua Sammer / Getty Images Jörg Pilawa und Julia Klöckner Collage

ActionPress / Kurt Krieger / Future Image Jörg Pilawa im Dezember 2022

Getty Images Julia Klöckner, Politikerin

