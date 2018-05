So ein Familienleben ist nicht so einfach! Kult-Auswanderer Jens Büchner (48) hat so einiges zu tun: Die Dreharbeiten für das Vox-Format, sein eigenes Café auf Mallorca, seine Gesangskarriere und dann natürlich auch noch die Familie. Besonders seine Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani, die im Juni 2016 geboren wurden, halten "den Jenser" ordentlich auf Trab. Und weil die beiden Knirpse auch noch mit ihm Ehebett schlafen, herrscht zwischen dem Ex-Dschungelcamper und seiner Frau Daniela (40) absolute Sex-Flaute!

Im Interview mit dem Online-Portal kukksi offenbart Jens jetzt seine Alltagsprobleme: "Privatleben ist etwas schwierig, weil wir derzeit nur arbeiten. Momentan haben wir sogar ein Familienbett und unsere Babys schlafen mit bei uns. So können wir uns die Verhütung sparen." Heißer Sex im Hause Büchner? Fehlanzeige! Die Zeit ist einfach zu knapp: "Einen freien Tag haben wir nicht. Höchstens mal ein paar Stunden." Und die scheinen Jens und Daniela dann irgendwie anders zu verbringen, als zwischen den Laken.

Wie anstrengend sein Leben aktuell ist, zeigt sich besonders auf der Waage des Wahl-Mallorquiners: "Ich habe 15 Kilo abgenommen. Ich habe keinen Sport gemacht, sondern das ist stressbedingt. Wir haben unseren Laden eröffnet und die Monate davor waren extrem viel Stress, damit alles rechtzeitig fertig wurde. Ich habe mich selber erschrocken, wie viel ich abgenommen habe." Na, hoffentlich wird es bei Jens und Daniela bald wieder ruhiger – damit auch endlich die Sex-Flaute Geschichte ist.

Instagram / dannibuechner Daniela Karabas und Jens Büchner, TV-Auswanderer

Michelle Zillekens/WENN.com Daniela und Jens Büchner beim deutschen Comedypreis 2017

Facebook / Jens Büchner Jens Büchner, Daniela und die Zwillinge

