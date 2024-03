Wann darf Danni Büchner endlich das Krankenhaus verlassen?

Danni Büchner (46) muss aktuell noch das Bett im Krankenhaus hüten. Damit löste die Auswanderin vor wenigen Tagen eine große Schockwelle bei ihren Fans aus. Aufgrund einer verschleppten Blasenentzündung und einer damit einhergehenden Infektion in ihrem Körper muss das TV-Gesicht nun noch weiterhin klinisch behandelt werden. "Ich hänge hier immer noch am Tropf und darf noch nicht nach Hause", gibt Danni ihren Followern in ihrer Instagram-Story ein Update. "Ich darf erst nach Hause, wenn ich zwei Tage lang kein Fieber habe", erklärt die Familienmama.

Nach dem Schock über ihre Einweisung in die Notaufnahme am Mittwoch berichtete Danni nur wenige Stunden später Näheres über die Umstände: "Nach einigen Stunden ärztlicher Untersuchung gibt es nun mehr oder weniger ein Ergebnis. Leider muss ich mich für heute mal zurückziehen, da sie mich hier im Krankenhaus definitiv behalten wollen." Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich bereits am Tropf und versprach ihren Fans, sie auf dem Laufenden zu halten.

Erst wenige Tage zuvor hatten die Fans allerdings bereits einen großen Schock zu verkraften: Die Reality-Bekanntheit wird nicht länger Teil von Goodbye Deutschland sein. "Es war ein schwerer Schritt und ja, der Familienrat tagte", hatte die 46-Jährige gegenüber Bild erklärt. Immerhin sei die Sendung wie ein Familientagebuch für sie und bedeute ihr sehr viel. "Es war eine Achterbahnfahrt, bei der man zwischendurch zittert, bangt und hofft, aber am Ende steigt man aus und sagt: Das war atemberaubend", blickte Danni positiv zurück.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2022

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de