Nach "Goodbye Deutschland": Danni Büchner kriegt eigene Show

Daniela Büchner (46) ist aus dem deutschen Trash-TV nicht mehr wegzudenken. Nun wird ihr zum ersten Mal eine riesengroße Ehre zuteil: Wie RTLZWEI mitteilt, bekommt sie ihre eigene Realityshow! "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wird noch in diesem Jahr im Fernsehen zu sehen sein. In der Show soll es um das Leben der Auswandererfamilie auf Mallorca gehen. Dabei werden besonders die Bestrebungen der ehemaligen IBES-Kandidatin, eine Bar aufzumachen und sich so ein zweites Standbein aufzubauen, im Vordergrund stehen. Eine große Rolle werden aber auch ihre Kinder und deren Start ins Berufsleben spielen.

In einer Instagram-Story bedankt sich die Reality-Queen unter Tränen bei ihren Fans. "Es ist wirklich ein großer Meilenstein, den ich den engsten Menschen um mich herum zu verdanken habe, die immer an uns geglaubt haben", freut sich die 46-Jährige. Ihre Tochter Jada Karabas (19) ergänzt stolz: "Es haben viele nicht an uns geglaubt und jetzt sind wir hier." In der Show will sich die Familie Büchner von einer ganz neuen Seite zeigen und private Einblicke geben. Darauf freut sich Danni sehr: "Ich bin gerade unglaublich happy."

Die neue Sendung könnte der Grund sein, warum Danni vor Kurzem ihren Abschied von Goodbye Deutschland bekannt gab. Mit dieser Nachricht schockierte sie ihre Fans auf Instagram. "Leider wird man uns in Zukunft nicht mehr bei 'Goodbye Deutschland' sehen. Manchmal muss man Veränderungen angehen", erklärte sie damals ihre Entscheidung. Doch sie hielt sich eine Rückkehr zum VOX-Format offen: "Es ist ein Abschied, vielleicht nicht für immer, aber vorerst." Momentan kämpft die fünffache Mutter noch bei The 50 für einen ihrer Follower um das begehrte Preisgeld. Dabei geriet sie in einer vergangenen Folge mit Eric Sindermann (35) aneinander, der ihr vorwarf, ihn bei Das große Promi-Büßen um den Sieg betrogen zu haben.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Danni Büchner auf Mallorca

