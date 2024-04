Wegen Gewichtsverlust: Danni Büchner hat längere Zündschnur

Danni Büchners (46) Body-Transformation hat wohl nicht nur ihr Aussehen verändert. Im vergangenen Jahr hatte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ganze 15 Kilogramm abgenommen. Neben ihrem erschlankten Körper ist der Reality-TV-Bekanntheit seit der Abnahme noch etwas anderes an sich aufgefallen. Im Interview mit Bild erzählt Danni, dass sie die Gewichtsabnahme auch psychisch gestärkt habe. Mittlerweile soll sie geduldiger geworden sein – und das soll der Fünffachmama vor allem im täglichen Umgang mit Hass im Netz helfen. Während sie früher schnell mal aufbrausend reagierte, fährt sie heute eine andere Strategie: "Ich versuche, dem Ganzen mit Humor zu begegnen und die Leute, die komplett übers Ziel hinausschießen, mitunter etwas auf die Schippe zu nehmen."

Aber auch ihr körperliches Empfinden hat sich gewandelt. Danni fühle sich "deutlich wohler und vitaler", wie sie im Interview mit dem Blatt erzählt. Zusätzlich soll sich das Fitness-Level der 46-Jährigen verbessert haben. In einem Reality-Format kam ihr das sogar schon zugute. Bei ihrer Teilnahme in der Spielshow The 50 konnte die TV-Auswanderin dadurch so einige der teils sportlichen Herausforderungen mit Bravour meistern.

Um weiterhin ihre körperlichen Grenzen zu testen, hat die Mallorca-Auswanderin ein ganz bestimmtes TV-Wunschformat im Sinn, in dem sie sich gerne beweisen würde. "Nach meiner Gewichtsabnahme und Entwicklung würde ich mich liebend gerne der körperlichen Herausforderung von Let's Dance stellen." Voller Zuversicht erklärt das TV-Gesicht: "Ich glaube, mittlerweile habe ich genug Biss, um dort physisch das Tanzbein und die Hüfte zu schwingen."

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im August 2023

