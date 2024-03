Eigene TV-Show: Das halten Danni Büchners Kinder davon!

Daniela Büchner (46) wurde in der deutschen TV-Landschaft bekannt. Kein Wunder also, dass dem einstigen Goodbye Deutschland-Star nun erstmals eine ganz besondere Ehre zuteilwird. Mit "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" bekommt die fünffache Mutter ihre eigene Realityshow. Doch was halten ihre Sprösslinge von dem neuen Format ihrer berühmten Mutter, das noch in diesem Jahr im Fernsehen zu sehen sein wird? "Die Kids sind die TV-Begleitung ja seit vielen Jahren gewöhnt, sie lieben es", verrät Danni im Interview mit Bild und fügt hinzu: "Diego sagt auch, dass wir das alles Jens zu verdanken haben und sieht sich selbst schon als Star der neuen Sendung."

Wie die gebürtige Düsseldorferin weiter berichtet, haben ihre Kinder schon in der Vergangenheit immer großen Spaß an den TV-Produktionen gehabt. "Vor allem Diego und Jenna", berichtet Danni freudig. Dass ihr Sohn das Rampenlicht nicht scheut, bereitet der Familienmama besonders große Freude. "Ich [...] muss immer lächeln, weil er mich so sehr an Jens erinnert. Sein Vater wäre sicher sehr, sehr stolz auf uns alle", erklärt die TV-Bekanntheit im weiteren Verlauf des Interviews. Was genau die Zuschauer der Show dann schon bald erwarten wird, bleibt vorerst noch abzuwarten. Jedoch sollen die Dreharbeiten bereits seit einigen Wochen in vollem Gange sein. Zunächst dürfen sich die Fans der Auswandererfamilie dann auf vier Folgen à 60 Minuten freuen können.

Nachdem sie Anfang des Monats ihr Aus bei "Goodbye Deutschland" bekannt gegeben hatte, sprach Danni mit der Tageszeitung über diese schwere Entscheidung. "Jeder weiß, dass wir viele Schwierigkeiten und Schicksalsschläge zu verkraften hatten. 'Goodbye Deutschland' ist für uns wie ein Familientagebuch", erzählte die 46-Jährige. Die zahlreichen Jahre in der TV-Show hatten neben vielen Höhen auch so einige Tiefen – dennoch bereute sie die Entscheidung, ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen, nicht. "Es war ein schwerer Schritt", gab sie zuletzt über ihr Aus bei der Auswanderer-Reality-Sendung zu verstehen.

