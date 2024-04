Deshalb ließ sich Danni Büchner die Lippen pigmentieren

Daniela Büchner (46) sieht durch die Behandlung einen großen Vorteil. Ende März zeigte sich die Reality-TV-Bekanntheit mit neuen Lippen! Die Witwe von Jens Büchner (✝49) ließ sich nämlich die Lippen pigmentieren, und das aus einem guten Grund, wie sie gegenüber RTL verriet. "Weil es einfach einfacher ist, vor allem für mich im Sommer keinen Lippenstift mehr auftragen zu müssen, sondern schon Pigmentlippen zu haben", begründete sie die Beautybehandlung. Danni habe sich für die Variante "Sweet Lips" entschieden, die für ein besonders natürliches Ergebnis stehen soll.

Die 46-Jährige erklärte, dass das Ganze rund anderthalb Stunden gedauert habe. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis!", beteuerte Danni und fügte hinzu, dass auch ihre Fans und Familie vom neuen Anblick begeistert seien. "Die Reaktionen waren eigentlich positiv. Da die Lippen etwas angeschwollen waren, dachten die Leute zunächst, ich habe sie mir unterspritzen lassen. Das habe ich natürlich nicht getan – aber das habe ich auch so kommuniziert, dass ich sie habe pigmentieren lassen", klärte die Promi-Büßen-Kandidatin im Interview auf.

Doch das ist längst nicht die einzige optische Veränderung des Goodbye Deutschland-Stars. Vergangenen Sommer präsentierte Danni voller Stolz ihren schlanken Körper! Zu dem Zeitpunkt habe sie rund 15 Kilogramm abgenommen, was für die alleinerziehende Mutter ein tolles Gefühl gewesen sei. Via Instagram schrieb sie total happy: "Ich liebe auch, schlank zu sein. Endlich mal wiege ich so viel, wie vor meiner ersten Schwangerschaft!"

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Juli 2023

