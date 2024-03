Daniela Büchner hat sich ihre Lippen pigmentieren lassen!

Daniela Büchner (46) hat sich die Lippen aufhübschen lassen! Das verrät die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story und präsentiert gleich das Resultat der Schönheitsbehandlung. "Das ist natürlich noch nicht das Endergebnis. Die Lippen sind noch ein wenig angeschwollen. Die Farbe geht ja auch noch raus, ungefähr so 30 Prozent. Ich habe gerade Vaseline drauf und kühle das noch!", erzählt die The 50-Teilnehmerin und präsentiert ihre Lippen vor der Kamera. "Ich bin gespannt, wie es wird. Es ist nur hier oben ein wenig geschwollen, hier unten gar nicht", stellt Danni sichtlich zufrieden fest.

Bereits einen Tag bevor die 46-Jährige das permanente Make-up auftragen ließ, kündigte sie die Behandlung auf der Social-Media-Plattform voller Vorfreude an. "Morgen früh nehme ich euch mit, denn ich lasse mir meine Lippen pigmentieren. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird, ob es wehtun wird!", plauderte sie aus. Obwohl kurz nach der Behandlung noch Schwellungen zu erkennen sind, handelt es sich bei dem Schönheitsverfahren nicht um eine Lippenvergrößerung, sondern es wurde mit Farbpigmenten gearbeitet, die die Färbung ihrer Lippen verändern sollen.

Dass Danni offen mit dem Thema Beauty umgeht und ihren Fans private Einblicke gewährt, ist nicht das erste Mal. Im vergangenen Jahr legte sich die dreifache Mutter nämlich für ihre Schönheit sogar unters Messer. Damals ließ sich die TV-Berühmtheit ihre Brüste machen. "Ich glaube, da versteht mich jede Mutter. Ich habe drei Kinder gestillt und irgendwann, als die Zwillinge älter wurden, waren meine Brüste natürlich Quarktaschen", äußerte sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin in einer Folge von Goodbye Deutschland, in der ihre Beauty-OP thematisiert wurde.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und ihre jüngsten Kinder

