Jetzt stehen sie als Paar im Blitzlichtgewitter! Model Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) feierten heute in Cannes bei der amfAR Gala ihr Red Carpet-Debüt und strahlten für die Fotografen um die Wette! Der Tokio Hotel-Gitarrist zeigt sich selten auf Events – umso eindeutiger ist wohl jetzt der Auftritt mit seiner Heidi: Die beiden sind total verliebt und wollen es auch der ganzen Welt zeigen!

In einem Traum in Weiß, der auch locker als Brautkleid durchgehen könnte, tauchte Heidi bei der Gala auf. Klar, dass ihr Tom da nur Augen für seine Liebste hatte! Der Musiker warf sich in einen schwarzen Anzug. Heidi legte ihre Hand schützend auf die Brust des Musikers und fühlte sich an der Seite ihres Freundes einfach pudelwohl!

Bevor es für die Turteltauben auf den roten Teppich ging, postete Heidi einen Paar-Schnappschuss von ihrem Outfit, der für ordentlich Spekulationen sorgte. Die Vermutung der Fans: Heidi und Tom haben sich in Frankreich ganz romantisch das Jawort gegeben. Na, dieses Gerücht ist nun vorerst vom Tisch, aber wer weiß, wie lange?! Hättet ihr gedacht, dass Heidi und Tom zusammen in Cannes auftauchen?

Euan Cherry/WENN Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes 2018

Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes 2018

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Partner Tom Kaulitz

