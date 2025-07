Stars und ihre absurden Körperversicherungen enthüllt

Nick Cannon (44) hat nun eine Versicherung für eine besonders ungewöhnliche Körperpartie abgeschlossen: Seine Hoden sind laut eigener Aussage mit einer Police im Wert von 8.689.607 Euro abgesichert. Dies ließ der Gastgeber der Show The Masked Singer auf Social Media verlauten und erklärte, die Aktion sei Teil einer Kooperation mit der Marke Dr. Squatch. Nick Cannon scherzte: "Es ist offiziell! Ich habe die wertvollsten Hoden der Welt!" In einem Interview bestätigte er People zufolge, dass es ihm wichtig sei, seinen "wertvollsten Besitz" abzusichern, immerhin gäbe es auch zahlreiche Stars, die so etwas für ihre Beine oder Stimmen tun.

Dass Prominente ihre Körperteile versichern lassen, ist laut einem Bericht von People tatsächlich nicht ungewöhnlich. Heidi Klum (52) etwa hat bereits ihre Beine versichern lassen – allerdings zu unterschiedlichen Summen, da eine Narbe an ihrem linken Bein den Wert im Vergleich zu ihrem rechten Bein minderte. Der Sänger Bruce Springsteen (75) hat wiederum seine markanten Stimmbänder versichern lassen, während Mariah Carey (56) gleich doppelt vorsorgte: Ihre Beine und ihre Stimme sind mit jeweils 30.413.625 Euro abgesichert. Auch Fußballer wie Cristiano Ronaldo (40) und David Beckham (50) zählen zu denjenigen, die sich haben absichern lassen: Ihre Beine gelten auf dem Spielfeld als unverzichtbar und sind im Fall von Cristiano Ronaldo sogar mit 169.447.340 Euro versichert.

Für viele Prominente hängen Karriere und ihr ikonisches Aussehen eng zusammen. So hat Reality-Star Kim Kardashian (44) eine Police für ihren berühmten Hintern abgeschlossen. Auch Sängerin Rihanna (37) ließ ihre Beine nach einer Auszeichnung durch eine Rasiermarke versichern, und Schauspielerin America Ferrera (41) wurde für ihre markante Zahnreihe geschätzt, weshalb eine Zahnpasta-Firma ihre Zähne für 8.689.607 Euro absichern ließ. Besonders kurios ist die Versicherung von Gordon Ramsay (58), der für seinen Job als Starkoch seinen Geschmackssinn ebenfalls mit 8.689.607 Euro abgesichert haben soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit Bikini-Oberteil am Friesenwall in Köln, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian vor dem Gerichtsgebäude in Paris im Mai 2025

Anzeige