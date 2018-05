Sind Heidi Klum (44) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) etwa verheiratet? Das Model postete einen süßen Schnappschuss auf ihrem Social-Media-Kanal mit einem langen weißen Kleid – vielleicht ein Brautkleid? Die Strahlefrau kuschelt sich auf dem Bild eng an ihren Lover Tom, der in seinem schwarzen Anzug glatt als Bräutigam durchgehen könnte. Die Netz-Gemeinde dreht völlig durch: Ist Heidi tatsächlich unter der Haube?

Heidi Klum kommentierte das niedliche Pic kurz und knapp mit einem Herz-Emoji und der Vollblutmama ist deutlich anzusehen: Sie ist mit ihrem Tom einfach überglücklich! Hat der Musiker da auch schon die Frage aller Fragen gestellt? Die Fans spekulieren drauf los: "Oh mein Gott, seid ihr etwa verheiratet? Ihr seht toll zusammen aus!", "Ich höre schon die Hochzeitsglocken", "Was? Die sind doch erst ein paar Monate zusammen" oder "Endlich! Ich wünsche euch alles Gute", sind nur einige Kommentare der Instagram-User. Das Paar hat sich zu dem Gerücht leider noch nicht geäußert.

Das Wedding-Outfit könnten die beiden aber auch für die Fotografen gewählt haben. Denn: Heidi ist heute auf der amfAR-Gala in Cannes zu Gast und bereits im Vorfeld wurde gemunkelt, ob sie das erste Mal mit Tom über den roten Teppich laufen werde. Die Frage dürfte das Model mit dem Liebes-Pic wohl geklärt haben! Glaubt ihr, Heidi und Tom haben geheiratet? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz am 12. April 2018 am LAX

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Mr.Canon / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

