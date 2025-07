Netflix bestätigt dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz"

Es ist offiziell: Das berühmte Zwillingsduo Bill (35) und Tom Kaulitz (35) wird mit der Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" zu Netflix zurückkehren. In einem kurzen Video auf Instagram geben die beiden Musiker bekannt, dass die Dreharbeiten für die dritte Staffel bereits laufen. Die neuen Folgen sollen 2026 Premiere feiern, was die Fans in helle Freude versetzen dürfte. Erst vor wenigen Wochen war die zweite Staffel bei dem Streamingdienst veröffentlicht worden – und schaffte es direkt in die Top 10 von Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Genaue Inhalte der dritten Staffel sind noch nicht bekannt. Die zweite Staffel widmete sich insbesondere Bills turbulentem Liebesleben mit Marc Eggers (38) – da die beiden auch nach der Trennung weiterhin für Schlagzeilen sorgen, könnten die neuen Folgen weitere persönliche Einblicke bieten. Produziert wird die erfolgreiche Serie wie gehabt von Otto Steiner (62) und Constantin Entertainment, die es mit Humor und Authentizität geschafft haben, frischen Wind in das Genre der Promi-Dokusoaps zu bringen. Fans dürfen sich auf weitere gemeinsame Abenteuer der Kaulitz-Brüder und ihre unverwechselbare Dynamik freuen.

Während sich Bill und Tom über den Erfolg ihrer Show freuen dürften, ärgert sich einer ganz bestimmt: Marc. Über die Beziehung des Tokio Hotel-Frontmanns und des Ballermannsängers kam in der zweiten Staffel so manches unschönes Detail ans Licht – inklusive der genauen Worte, mit denen Marc die Liaison mit Bill beendet hatte. Marc erhielt daraufhin massenweise Hasskommentare in den sozialen Medien, bis er schließlich die Kommentarfunktion abschaltete.

