Millionenschwer: Bill Kaulitz deutet riesiges Vermögen an

Bill (35) und Tom Kaulitz (35), bekannt durch ihre Band Tokio Hotel, haben in den letzten zwei Jahrzehnten ein beeindruckendes Vermögen angehäuft. Mit Einnahmen aus ihrer Musik, einem erfolgreichen Podcast, ihrer Netflix-Dokumentation "Kaulitz & Kaulitz" sowie weiteren Projekten wie Modekollektionen und einem eigenen Tequila-Label zählen die zwei zu den reichsten Stars Deutschlands. Im Netz kursiert schon länger das Gerücht, dass jeder Zwilling um die 20 Millionen Euro schwer sein soll, doch in einem Bild-Interview lachen die beiden darüber nur. "Ihr lagt mit eurer Zahl ganz weit drunter", so Bill. Während der zweiten Staffel ihrer Netflix-Doku wird der extravagante Lebensstil von Bill erneut deutlich. So darf ein maßgefertigter Whirlpool auch schnell mal 250.000 Euro kosten. Tom scheint hingegen etwas bodenständiger in Sachen Materialismus zu sein.

Neben ihrer Musik haben die Brüder zahlreiche Unternehmen gegründet, die ihnen finanzielle Sicherheit bieten sollen. So übernimmt ihre Treehouse Ticketing GmbH die Vermarktung der Konzerte, während The HAUS 360 GmbH alle Aktivitäten abseits der Musik – wie Podcasts und Doku-Produktionen – managt. Für Mama Kaulitz ist ihnen aber ebenfalls keine Summe zu groß, so schenkten sie ihrer Mutter kürzlich ein Eigenheim außerhalb von Hamburg. Auch das ist in der zweiten Staffel zu sehen.

Privat und beruflich scheinen die aus Sachsen-Anhalt stammenden Zwillinge angekommen zu sein. Seit ihrem Umzug nach Los Angeles 2010 genießen sie das kalifornische Leben in vollen Zügen. Mittlerweile wurde außerdem bestätigt, dass es eine dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" geben wird und Fans in die bunte Welt von Bill und Tom erneut abtauchen dürfen. Das ist wohl vor allem dem Serien-Erfolg geschuldet.

