Erst vor fünf Monaten ist Ex-DSDS-Star Anna-Maria Zimmermann (29) das erste Mal Mama eines Sohnes geworden. Seither dreht sich im Leben der Schlagersängerin alles um ihren Matti. Im Promiflash-Interview verrät die Musikerin, dass der kleine Mann ein echter Sonnenschein ist und ihr die Mutter-Rolle ziemlich einfach macht. Denkt man bei so viel Babyglück auch schon an ein zweites Kind? Ich sage mal so: Ich möchte erst einmal ein, eineinhalb Jahre gucken, wie das so mit Matti funktioniert, wie er sich entwickelt. Es ist nicht ausgeschlossen, aber gerade noch nicht geplant", erklärt die 29-Jährige.



