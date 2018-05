Der ewige Junggeselle kommt unter die Haube! Schauspieler Hugh Grant (57) machte während seiner Karriere nicht nur Schlagzeilen mit seinen Filmen, sondern auch mit seinem Liebesleben: Er war mit Liz Hurley (52) zusammen, wurde mit einer Prostituierten im Auto erwischt und schwängerte innerhalb von vier Jahren zwei Frauen. Doch mit 57 Jahren wird der Prinz Charming nun endlich sesshaft: Er will tatsächlich heiraten!

Die glückliche Frau an seiner Seite ist die Schwedin Anna Eberstein, mit der Hugh seit sechs Jahren zusammen ist. Und nach so einer langen Zeit hat es das Paar nun ganz eilig: Laut The Sun wollen sich die Turteltauben noch in diesem Monat das Jawort geben. Für den Briten wäre es die erste Ehe. "Das ist ein Tag, von dem Hughs Freunde nicht mehr geglaubt hätten, dass er kommen würde", äußerte sich ein Insider gegenüber der Zeitung.

Hugh und Anna sind mittlerweile Eltern von drei gemeinsamen Kindern: Im September 2012 kam ihr Sohn John Mungo zur Welt – im Dezember 2015 und März 2018 wurden zwei weitere Geschwisterchen geboren, zu denen jedoch keine weiteren Details bekannt sind. Hugh hat außerdem eine Tochter und einen Sohn mit der Londonerin Tinglan Hong.

Patrick Riviere / Getty Images Hugh Grant und Liz Hurley 1999 bei einer Filmpremiere

Frederic J. Brown / AFP / Getty Images Anna Eberstein und Hugh Grant bei den SAG Awards 2017

Nicky J Sims Getty Images Entertainment Hugh Grant, Schauspieler

