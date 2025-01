"Geht mich nichts an": Renée Zellweger googelt sich nicht

Renée Zellweger (55), zweifache Oscar-Preisträgerin und bekannt aus ihrer ikonischen Rolle als Bridget Jones, hat verraten, dass sie sich selbst noch nie gegoogelt hat. Im Gespräch mit ihrem langjährigen Freund und Co-Star Hugh Grant (64) in der neuesten Ausgabe der britischen Vogue erklärte die Schauspielerin, dass es sie nicht interessiere, was nach der Veröffentlichung eines Films über sie geschrieben werde: "Es geht mich nichts an, was andere denken." Ebenso habe sie keine Konten auf sozialen Netzwerken wie X (früher Twitter), da sie wenig für den heutigen Ruhm und das damit verbundene mediale Echo übrig habe.

Die texanische Schauspielerin bereitet sich aktuell auf ihre Rückkehr als Bridget Jones im kommenden Film "Bridget Jones: Mad About the Boy" vor, der nächsten Monat erscheinen wird. Während des Interviews gestand Hugh Grant, der in der Filmreihe Bridgets Ex-Liebhaber Daniel Cleaver spielt, dass er manchmal Kritiken auf Rotten Tomatoes liest, wenn er nicht schlafen kann. Renée hingegen machte klar, dass sie nie in Versuchung gekommen sei, derartige Foren oder Seiten aufzurufen. Sie kritisierte außerdem den Wandel, den die Bedeutung von Berühmtheit in den letzten Jahren erfahren habe. "Berühmt, bekannt und berüchtigt sind heute alles das Gleiche", betonte sie und fügte hinzu, dass hinter dem Ruhm früher echte Leistungen standen, was heute oft nicht mehr der Fall sei.

Abseits der Leinwand hat sich Renée Zellweger in den letzten Jahren bewusst aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um ein privates Leben zu führen. Ihr aktueller Erfolg in Hollywood steht im starken Kontrast zu ihren Bedenken darüber, ob sie heute, mit 18 Jahren, denselben Karriereweg einschlagen würde. "Ich weiß nicht, ob das heute noch zu mir passen würde", gestand sie in dem Gespräch. Die Schauspielerin ist bekannt dafür, Interviews selten zu geben und sich auf ihre Projekte zu konzentrieren, was ihr über die Jahre ein besonderes Maß an Authentizität bewahrt hat. Hugh Grant, mit dem sie seit den Dreharbeiten für das erste Bridget-Jones-Abenteuer befreundet ist, hat sie dafür mehrfach bewundert. Fans freuen sich nun umso mehr auf ihr Comeback in der erneuten Zusammenarbeit mit ihm auf der großen Leinwand.

Getty Images Renée Zellweger und Hugh Grant bei der Premiere von "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" 2001

Getty Images Renée Zellweger, Schauspielerin

