Richard Curtis wollte eigentlich nie mit Hugh Grant drehen

Richard Curtis (68) hat enthüllt, dass es für ihn eine Freude ist, Filme ohne Hugh Grant (64) zu drehen. Gegenüber Radio Times gab der Drehbuchautor zu, dass er ursprünglich dagegen war, Hugh für die Rolle in "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" zu besetzen, da er den Schauspieler für "zu vornehm und zu gut aussehend" hielt. "Ich dachte, Hugh passt nicht in meine Filme", sagte Richard. Dennoch wirkten sie gemeinsam an sieben Blockbuster-Filmen mit. Nun genieße Richard aber, mit neuen Talenten zu arbeiten und frische Gesichter auf die Leinwand zu bringen.

Richard und Hugh haben gemeinsam an Kultfilmen wie "Tatsächlich... Liebe", "Notting Hill" und Bridget Jones gearbeitet, die das britische Kino nachhaltig geprägt haben. Vor seiner großen Rolle in "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" dachte der damals 32-jährige Hugh sogar daran, die Schauspielerei aufzugeben. Doch das Drehbuch begeisterte ihn, und er brachte eine Aufnahme seiner Rede als Trauzeuge bei der Hochzeit seines Bruders zum Vorsprechen mit. Obwohl Richard zunächst skeptisch war, überzeugte Hugh schließlich mit seinem einzigartigen Charme und Witz. "Er macht den Eindruck, sorglos zu sein, aber er arbeitet hart an jeder Zeile", lobte Richard.

Trotz Startschwierigkeiten ist zwischen den beiden eine tiefe Freundschaft entstanden. Laut Daily Mail nutzte Hugh Anfang des Monats die Gelegenheit, seinen Freund bei der Überreichung einer Auszeichnung humorvoll zu necken: "Der einzige, der mich nicht wollte, war der Autor selbst." Aktuell arbeitet Richard an seinem neuen Netflix-Familienanimationsfilm "Ein klitzekleines Weihnachtswunder", der mit Stars wie Brian Cox (78), Bill Nighy und Jodie Whittaker (42) besetzt ist. "Ich schätze die Vielfalt dieses Projekts", erklärte er. Die Zusammenarbeit mit neuen Talenten gebe ihm die Möglichkeit, frische Perspektiven einzubringen – auch wenn er die Zusammenarbeit mit Hugh in der Vergangenheit stets genossen hat.

GABRIEL BOUYS / Getty Images Richard Curtis und Hugh Grant 2003 bei der Präsentation von "Tatsächlich Liebe"

Getty Images Schauspieler Hugh Grant und Drehbuchautor Richard Curtis, 2024

