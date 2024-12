Luann de Lesseps erzählt von heftigem Flirt mit Hugh Grant

Luann de Lesseps (59) hat wohl einige Geschichten zu erzählen. Im Gespräch mit TooFab plauderte die Real Housewives of New York City-Berühmtheit nun aus, dass sie einst einen feuchtfröhlichen Abend mit Hugh Grant (64) verbracht habe. Als eine Freundin sie anrief und ihr erzählte, dass der Hollywoodstar im selben Lokal wie sie sei, machte sich Luann sofort auf den Weg. Vor Ort habe sie den Schauspieler absichtlich angerempelt, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. "Ehe man sich versieht, trinken wir Kurze und knutschen heftig – und zwar am Tisch!", erinnerte sich die TV-Bekanntheit.

Hugh scheint das pikante Geständnis nicht zu stören. Auf X reagierte er auf Luanns Erzählung gelassen und schrieb: "Ich erinnere mich an ein Treffen mit einem charmanten 'Real Housewives of New York City'-Star in einem Restaurant, aber ich möchte betonen, dass das etwa 15 Jahre her ist." Zu diesem Zeitpunkt war der Brite noch nicht mit seiner jetzigen Frau Anna Eberstein (41) verheiratet. Zu seiner Verteidigung ergänzte der 64-Jährige außerdem: "Ich kann mich nicht an die Schnäpse oder Küsse erinnern, aber vielleicht ist ihre Erinnerung besser als meine."

Neben Anna und Luann hatte Hugh auch noch eine lange Beziehung mit Elizabeth Hurley (59). Ganze 13 Jahre waren die beiden ein Paar, bevor sie sich im Jahr 2000 trennten. Doch auch heute verstehen sich die Ex-Partner noch bestens. "Wir sind sehr gute Freunde. Er ist verheiratet. Er hat fünf Kinder. Seine Karriere ist erstaunlich", schwärmte die "The Royals"-Darstellerin gegenüber The Sydney Morning Herald.

Getty Images Hugh Grant and Anna Elisabet Eberstein im September 2023 in Versailles

Getty Images Hugh Grant und Elizabeth Hurley bei den Oscars, Januar 2000

