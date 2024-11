Deswegen verlor Hugh Grant Vertrauen in Schauspielkünste

Schauspieler Hugh Grant (64) hat enthüllt, dass er zeitweise sein Vertrauen in seine eigenen schauspielerischen Fähigkeiten verloren habe. Im Podcast "Smartless" sprach er darüber, dass er sich stark von seinen Kritikern habe beeinflussen lassen und geglaubt habe, nicht mehr als ein Typ für romantische Komödien zu sein. Mit 64 Jahren reflektiert er nun über seine Karriere und räumt ein: "Ich habe meinen Kritikern wirklich geglaubt", aber "jetzt sehe ich, dass ich mich vielleicht geirrt habe."

Am Anfang seiner Karriere gründete Hugh in den 80er-Jahren eine Comedy-Gruppe, die erfolgreich in Edinburgh und London auftrat. "Wir traten in Kneipen auf, oft zusammen mit Leuten wie Mike Meyers", erzählt der Schauspieler, der damals für seine Darstellung ungewöhnlicher Charaktere und alberner Stimmen bekannt gewesen sei. Seinen Durchbruch hatte er jedoch mit der Beziehungskomödie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall". Kurz darauf drehte er mit demselben Regisseur den ernsteren Film "Ein wahnsinnig großes Abenteuer". "Ich war ein nikotingefärbter, böser Theaterdirektor und war ziemlich gut", reflektiert der 64-Jährige. Hugh bedauert, diesen Karriereweg nicht parallel zu seinen romantischen Komödien weiterverfolgt zu haben – besonders in jungen Jahren, als er noch mehr Selbstvertrauen gehabt habe.

Hugh betont jedoch, dass er seine romantischen Filme nicht bereue und stolz darauf sei, dass sie die Zuschauer unterhalten haben. Mit seiner Frau Anna Eberstein (41) habe er kürzlich nochmal Tatsächlich... Liebe gesehen. Sie habe ihn auf die tiefere Bedeutung des Films hingewiesen, die vor allem um das Thema Schmerz kreist – eine Interpretation, der Hugh zustimmt: "Gute romantische Komödien, die ich gemacht habe, handelten wirklich von Schmerz", erklärt er. Mit seiner neuen Rolle im Horrorfilm "Heretic", der im Dezember in die Kinos kommt, zeigt der Schauspieler nun eine ganz neue Seite von sich und wird bereits von den Kritikern gelobt. Ein Beweis, dass es nie zu spät ist, etwas Neues auszuprobieren.

Andie MacDowell und Hugh Grant in "Vier Hochzeiten und ein Todesfall"

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein, Giuseppe Sinigaglia Stadion, 2024

