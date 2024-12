Hugh Grant bezeichnet Ralph Fiennes als seinen "Rivalen"

Hugh Grant (64) sorgt derzeit mit seiner Rolle im Psycho-Horrorfilm "Heretic" für Aufsehen und überraschte nun mit einer bemerkenswerten Aussage über einen Kollegen. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal The Hook verriet der Schauspieler, dass er privat eine Liste seiner Lieblingsschauspieler erstellt habe. Dabei stach Ralph Fiennes (62) hervor, den Hugh scherzhaft als "eine Art Rivalen" seines Lebens bezeichnete. Er gestand jedoch: "Ich denke, dass Ralph immer besser und besser wird." Besonders beeindruckt zeigte er sich von dessen Auftritt in "Grand Budapest Hotel", den Hugh erst kürzlich gesehen habe. "Es zeigt sein ganzes Genie", schwärmte er.

Die Rivalität, von der Hugh spricht, geht weit zurück: In den frühen Jahren ihrer Karrieren konkurrierten die beiden Briten um ähnliche Rollen. Während Hugh mit romantischen Komödien wie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" Weltruhm erlangte, spielte Ralph hauptsächlich in Dramen wie "Schindlers Liste" oder "Der englische Patient". Trotz dieser beruflichen Konkurrenz stehen die beiden heute in regem Kontakt zueinander. Hugh verriet auch, dass sie bereits darüber gesprochen hätten, ein gemeinsames Filmprojekt umzusetzen. Vorerst ist dies jedoch noch Zukunftsmusik, nicht zuletzt, weil sich Hugh selbst von Ralphs Talent "eingeschüchtert" fühle.

Spannend ist, dass die beiden britischen Stars trotz ihrer langen Karrieren noch nie gemeinsam vor der Kamera standen. Ralph ist nicht nur als Darsteller des Bösewichts Lord Voldemort aus den Harry Potter-Filmen weltberühmt, sondern hat in seiner Laufbahn auch mehrfach Regie geführt. Hugh hingegen bewies in den letzten Jahren seine Vielseitigkeit fernab von romantischen Rollen, etwa mit markanten Parts in "Paddington 2" oder der Guy-Ritchie-Komödie "The Gentlemen". Die Fans würden sicher begeistert auf ein gemeinsames Projekt der beiden Ausnahmeschauspieler warten – ob als Team oder vielleicht sogar in einem spannenden Duell auf der Leinwand.

Hugh Grant, Schauspieler

Hugh Grant und Ralph Fiennes, Schauspieler

