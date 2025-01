Hugh Grants Kinder betteln, dass er nicht mehr kocht

Hugh Grant (64) hat kürzlich in einem Interview mit der britischen Vogue einen amüsanten Einblick in sein Familienleben gegeben. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Notting Hill" und Bridget Jones, enthüllte, dass er seine Kinder gleich zweimal beinahe "vergiftet" habe. "Ich habe meiner Familie Würmer verpasst", gestand Hugh im Gespräch mit seiner "Bridget Jones"-Kollegin Renée Zellweger (55) und erklärte, dass er bei beiden Gelegenheiten Hühnchen nicht richtig durchgegart hätte. "Es war dunkel, und ich konnte das Thermometer nicht richtig ablesen. Jetzt betteln meine Kinder, dass ich nie wieder koche." Hugh hat fünf Kinder, drei davon mit seiner Ehefrau Anna Eberstein (41).

Hugh gab dabei nicht nur zu, dass er das Kochen lieber anderen überlassen sollte, sondern teilte auch Details über die Namensgebung seiner Kinder. Der Name seiner Tochter Lulu Danger sei von einem Scherz mit seiner Frau inspiriert worden: "Wir dachten, das wäre lustig für später, wenn sie in einer Bar sagen könnte, ihr zweiter Name sei Danger." Seine jüngste Tochter Blue erhielt den Namen, da ihr Bruder diesen vorgeschlagen hatte, weil seine Lieblingsfarbe Blau ist. Sein erster Vorschlag, sie Kevin zu nennen, wurde verworfen. Hugh, der für seinen trockenen Humor bekannt ist, erzählte diese Geschichten mit einem Augenzwinkern und ließ durchblicken, wie lebendig das Familienleben in ihrem Zuhause ist.

Hinter den Kulissen seiner Karriere scheint Hugh inzwischen ein deutlich häuslicheres Leben zu führen, auch wenn er sich selbst als chaotischer Familienvater beschreibt und kürzlich gestand, dass er gerne früher Kinder bekommen hätte. Seine Frau Anna Eberstein und er verliebten sich bei einem zufälligen Treffen in einer Londoner Weinbar und entschieden sich 2018 für eine kleine, intime Hochzeit. Seine fünf Kinder, darunter zwei aus einer früheren Beziehung mit Tinglan Hong, scheinen den oft als reserviert beschriebenen Hugh menschlicher und nahbarer gemacht zu haben. Enge Freunde wie Elizabeth Hurley (59), seine Ex-Partnerin, äußerten, dass ihn die Rolle des Vaters positiv verändert habe: "Er war früher ein sehr mürrischer Mensch, jetzt ist er nur noch ein bisschen mürrisch."

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein, Giuseppe Sinigaglia Stadion, 2024

43875889 Hugh Grant und Anna Eberstein, 2024

