Es war die Sensation der diesjährigen Der Bachelor-Staffel. Mit Angie Teubner bewarb sich zum ersten Mal eine schwangere Kandidatin um den Rosenkavalier. Die gelernte Krankenschwester befand sich während der Dreharbeiten bereits im dritten Monat. Seit der vergangenen Woche ist ihre Tochter Shayen Grace nun auf der Welt und der Reality-TV-Star könnte kaum glücklicher sein. Jetzt arbeitet die Neu-Mama an ihrem After-Baby-Body.

Im Interview mit Bild erzählte die einstige Rosenjägerin von der Geburt und ihrem neuen Leben als Single-Mum. Auch darüber, wie sich der Körper mit so einer Schwangerschaft verändert, sprach die 25-Jährige ganz offen: "Mit den Extrakilos hatte ich am Ende der Schwangerschaft schon zu kämpfen, habe insgesamt 17 Kilo zugenommen." Doch schon eine Woche nach der Entbindung habe sie ihre alte Figur beinahe wieder. "Ich gehe viel mit der Kleinen spazieren und will auch bald wieder ins Fitnessstudio", erklärte das Ex-Bachelor-Girl.

Insgesamt macht Angie sich aber keinen Body-Druck, wie sie der Community auf Instagram mitteilte. Dort postete sie jetzt zwei Fotos von sich – eines direkt vor und eines kurze Zeit nach der Entbindung: "Also Mädels, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr wollt, schafft ihr alles. Noch passe ich nicht in alle meine Klamotten, aber ich sehe es gelassen", schrieb sie unter den Bildvergleich.

instagram / angie_official_ Angie Teubner und ihre Tochter Shayen Grace

Instagram / angie_official_ Angie Teubner, Krankenschwester

Instagram/ angie_official_ Angie Teubner während und nach ihrer Schwangerschaft

