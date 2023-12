Flirtet Eva Benetatous Neuer Dennis etwa seit Wochen fremd?

Ziehen jetzt etwa bereits dunkle Wolken am Liebeshimmel auf? Am Freitag machte Evanthia Benetatou (31) ihre neue Beziehung publik: Die einstige Bachelor-Kandidatin hat sich in den Düsseldorfer Unternehmer Dennis Kessmeyer verliebt. Die beiden hatten sich im Oktober bei einer Vernissage kennengelernt. Angeblich soll Dennis aber noch bis vor wenigen Wochen mit einer anderen Frau geflirtet haben – und zwar mit der ehemaligen 5 Senses for Love-Kandidatin Angie Teubner!

Gegenüber Promiflash berichtet Angie jetzt, dass Dennis sie schon seit einiger Zeit immer wieder auf Social Media kontaktiere und ihr Komplimente mache. "Vor drei Wochen schrieb er mir noch, dass er mich sehen will und wir uns seiner Meinung nach treffen sollten – und im Oktober hat es bei den beiden gefunkt?!", teilt das Realitysternchen seine Erfahrungen mit dem Geschäftsmann und wundert sich zudem: "Komisch, dass er mir in der Zeit, in der die ja schon zusammen waren, ständig geschrieben hat [...]."

Der Flirt habe sich allerdings nur online zugetragen – zu einem Date sei es bis heute nicht gekommen. "Es kam nie zu dem Treffen, da ich dafür kein Interesse hatte", erklärt die ehemalige "Dating Naked"-Teilnehmerin. Bislang äußerte sich Dennis noch nicht öffentlich zu dem angeblichen Online-Flirt.

