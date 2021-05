Wie heißt eigentlich die Tochter von Angie Teubner? Die Blondine wurde durch die Teilnahme an diversen Datingshows bekannt. So war sie schon bei der deutschen und der schweizerischen Version von Der Bachelor sowie in dem neuen Kuppelformat 5 Senses for Love zu sehen. Kurz nach ihrem Flirtversuch mit Daniel Völz (36) brachte Angie ihre Tochter zur Welt. Die kleine Maus feierte am Wochenende bereits ihren dritten Geburtstag.

In ihrer Instagram-Story teilte Angie Eindrücke von der wegen der aktuellen Gesundheitslage sehr kleinen Geburtstagsfeier ihrer Tochter. In einer Sequenz des Videos schwenkt die Kamera auf den Geburtstagskuchen, wo der Name des Ehrengasts unter einem großen Hundebild steht: Shayen Grace heißt Angies Nachwuchs. Unbekannt ist allerdings, wer der Vater der kleinen Maus ist. Das Tattoomodel versucht ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Shayen ist das Wichtigste im Leben der TV-Daterin. Nach den Dreharbeiten zu "5 Senses for Love" war die Blondine in einer kurzen, aber sehr intensiven Beziehung mit ihrem Show-Kollegen Matin Looden. Die Gefühle für ihn waren zu der Zeit so stark, dass er ihre Tochter sogar kennenlernen durfte.

