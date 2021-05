Rosenkrieg bei Angie Teubner und Matin Looden? Die beiden 5 Senses for Love-Kandidaten führten nach den Dreharbeiten der neuen Datingshow eine kurze, aber intensive Beziehung, wie die Blondine jüngst gegenüber Promiflash bestätigt hatte. Matin gab dagegen im Netz an, dass er sich dazu nicht öffentlich äußern werde. Jetzt reagierte der ehemalige Die Bachelorette-Rosensammler allerdings doch noch auf die Statements seiner Verflossenen.

In seiner Instagram-Story teilte Matin ein Promiflash-Interview von Angie und versah den Beitrag mit einem bissigen Kommentar: "Ich kann nicht verstehen, warum man so ein detailliertes Statement abgeben muss, einfach nur lächerlich." Ihm waren die Enthüllungen seiner Ex anscheinend zu viel – oder möchte er etwa etwas verheimlichen? Immerhin hatte Angie in dem Interview mehrfach betont, dass sie die pikanten Details für sich behalten wolle, weil sie Matin nicht schlechtreden möchte.

Vielleicht wird es aber bald doch noch mehr Enthüllungen der ehemaligen Der Bachelor-Beauty geben. Angie ist dafür bekannt, ein Hitzkopf zu sein, und dieser Kommentar ihres Verflossenen wird sie sicher provozieren – so stehenlassen wird sie die Bemerkung daher wohl kaum.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Instagram/ angie_teubner, matin_looden Collage: Angie Teubner und Matin Looden

Instagram / matin_looden Matin Looden, 2020 in Istanbul

Instagram / angie_teubner Angie Teubner, Bachelor-Kandidatin

