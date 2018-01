"Ja es stimmt, ich bin schwanger", schreibt die tätowierte Blondine bei Instagram und präsentiert stolz ihre mittlerweile superrunde Babykugel. Dass Angie in Miami beim Bachelor in anderen Umständen gewesen war, verschwieg die 25-Jährige zunächst – es sei nämlich auch für sie ein Schock gewesen, da es eine Wucherung der Gebärmutterschleimhaut schier unmöglich mache. "Aus medizinischer Sicht hieß es, dass ich es auf normalem Weg sehr schwer habe, Kinder zu bekommen, da ich an Endometriose leide", erzählt die werdende Mama jetzt im Bild-Interview. Sie freut sich auf ihr Baby, das in gut drei Monaten geboren und zunächst ohne Papa aufwachsen wird: "Ich war mit dem Vater des Kindes zu keinem Zeitpunkt zusammen."