Diese Nachricht sollte mit einem schönen Stück Apfelkuchen gefeiert werden! Anfang des Jahres gab der American Pie-Schauspieler Chris Klein bekannt, dass er und seine Frau Laina ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Am letzten Mai-Wochenende war es dann endlich so weit: Ihr Sohnemann Frederick Easton hat ein Geschwisterchen bekommen. So süß gaben die frischgebackenen Zweifach-Eltern die Ankunft ihres jüngsten Sprösslings bekannt!

Drei Tage behielten Chris und Laina ihren Kindersegen für sich. Am Dienstag verkündete der 'Oz' Ostreicher-Darsteller auf seinem neu angelegten Instagram-Account: "Diesen Samstag, den 26. Mai um 14:25 Uhr, hat meine Ehefrau unser zweites kleines Wunder geboren. Isla Rose Klein. Ein 3,82 Kilogramm schweres, gesundes Mädchen." Auf dem süßen Foto umfasst sein schlafendes Töchterchen behutsam seinen Finger.

Auch seine Herzensfrau strotzt auf ihrem Profil nur so vor Glücksgefühlen: "Ich danke meinem wunderbaren Ehemann dafür, dass er während der ganzen Reise meine Hand gehalten hat. Danke auch an Easton, dass du schon jetzt ein toller großer Bruder bist."

Instagram / lalalainarose Chris Klein und seine Ehefrau Laina

Instagram / lalalainarose Schauspieler Chris Klein und sein Sohn Frederick

Instagram / lalalainarose Chris und Laina Klein mit ihrem Sohn Frederick

