Hans Zimmer (60) ist einer der erfolgreichsten Filmkomponisten der Welt – und er kommt aus Deutschland! Der Musikproduzent ist zwar geborener Frankfurter, arbeitet aber seit vielen Jahren in Hollywood. Dort komponierte er zahllose berühmte Stücke für Filme wie "Interstellar", Fluch der Karibik und "König der Löwen". Doch warum hat der 60-Jährige nie von der Heimat aus gearbeitet? Hans verriet jetzt, dass er in Deutschland nie eine Chance erhielt!

Wie der Vollblutmusiker Bild in einem Interview erklärte, war er damals gezwungen, für seine Arbeit auszuwandern: "Ihr wolltet mich ja nie haben in Deutschland! Dabei wäre ich gerne dageblieben und hätte dort Musik gemacht. Damals, als ich als Komponist anfing, habe ich nie einen Job in Deutschland bekommen." Doch woran lag es, dass der heute so erfolgreiche Oscarpreisträger keine Möglichkeit bekam, sich zu beweisen? Der Frankfurter hatte nicht die nötige Ausbildung: "Da ich nicht zur Musikhochschule gegangen bin, war ich für die Firmen uneinstellbar."

Mittlerweile ärgern sich die Musikfirmen sicherlich, den heutigen Superstar damals abgelehnt zu haben, der für seine epischen Kompositionen mittlerweile gefeiert wird. Hans wurde bisher elfmal für den Oscar, zwölfmal für den Golden Globe Award und zehnmal für den Grammy Award nominiert – vor acht Jahren bekam er sogar einen Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin!

Frazer Harrison/Getty Images Hans Zimmer, Komponist

Anzeige

Zibi/WENN.com Hans Zimmer bei der Filmpremiere von "Batman Vs. Superman: Dawn of Justice"

Anzeige

Frank Hoensch/Getty Images Hans Zimmer bei einer Veranstaltung zu seiner Show "The World of Hans Zimmer" in Berlin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de