Geheimnis gelüftet: Hans Zimmer gibt seine Muse preis

Erfolgskomponist Hans Zimmer (67) hat in seinem neuen Konzertfilm "Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert" neue Einblicke in seine kreative Arbeit gegeben. Dabei verriet er, für wen er all seine Musik schreibt – nämlich für eine fiktive Figur namens Doris. "Doris lebt in Bradford, ist alleinerziehende Mutter und kämpft jeden Tag hart", erklärte der Oscar-Preisträger laut Deadline. "Wenn sie sich entscheidet, für einen Film Geld auszugeben, möchte ich, dass sie ein großartiges Erlebnis hat." Der Konzertfilm des Komponisten feierte gestern weltweit Premiere und zeigt atemberaubende Live-Performances seiner Kompositionen sowie persönliche Gespräche mit Weggefährten wie Christopher Nolan (54), Denis Villeneuve (57) und Pharrell Williams (51).

Zur Entstehung des Konzertfilms erklärte Hans, dass die Idee, seine Musik auf der Bühne zu präsentieren, ursprünglich von seinen Freunden Pharrell und Johnny Marr gekommen sei. "Pharrell und Johnny waren die eigentlichen Initiatoren dieser Veranstaltung. Sie setzten mich hin und ließen mich nicht aufstehen, bis sie mir erklärten, warum ich diesen schönen Raum verlassen und den Leuten in Echtzeit in die Augen schauen musste und mich nicht hinter einem Bildschirm verstecken durfte", berichtete Hans. Für die Dreharbeiten zu seinem neuen Film, der die neuesten Tourneen seines über 15 Fahrzeuge starken Teams dokumentiert, wurde unter anderem in der Wüste Dubais und im weltberühmten Burj Al Arab gedreht.

Seine Nähe zur Musik entwickelte der in Frankfurt geborene Komponist bereits früh, auch wenn er nur wenige Klavierstunden hatte und weitgehend Autodidakt ist. Es war sein Mentor Stanley Myers, der ihn in die Welt der Filmmusik einführte und ihn schließlich als großen Namen in Hollywood etablierte. Heute besitzt Hans Zimmer gemeinsam mit Partnern sogar die historischen Maida Vale Studios der BBC in London, wo ein kreativer Raum für Musiker und Orchester entstehen soll.

Rodin Eckenroth / Getty Images Hans Zimmer bei den Oscars 2018

Getty Images Hans Zimmer, Oscar-Preisträger

