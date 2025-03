Darum will Hans Zimmer keine Musik für MCU-Filme produzieren

Hans Zimmer (67), einer der einflussreichsten Filmkomponisten unserer Zeit, hat enthüllt, warum er bislang keine Musik für das Marvel Cinematic Universe (MCU) komponiert hat. In einem Interview im Podcast "Happy Sad Confused" erklärte der zweifache Oscar-Gewinner, dass es zeitlich nie gepasst habe und er auf der Suche nach neuen kreativen Herausforderungen sei. Doch das ist nicht alles: Er betonte zudem, dass er seiner Meinung nach bereits für die bedeutendsten Comic-Helden Musik geschrieben habe: "Ich habe das Triple bereits gemeistert: Batman, Superman, Spider-Man und Wonder Woman. Warum sollte ich nun für einige der Nebenfiguren [im Marvel-Universum] komponieren?"

Obwohl er mit seiner Aussage manch einen Marvel-Fan überrascht haben dürfte, hätte Hans durch vergangene Projekte durchaus Bezugspunkte zum Genre gehabt. So war er für den Soundtrack von X-Men: Dark Phoenix und The Amazing Spider-Man 2 verantwortlich, die beide zwar Marvel-Figuren in den Vordergrund stellen, jedoch nicht zum MCU gehören. Seine Zusammenarbeit mit Regisseur Christopher Nolan (54) bei der "Dark Knight"-Trilogie gilt zudem als ikonisch und setzte Maßstäbe für moderne Filmmusik in Comicverfilmungen. Mit seiner Bemerkung über "Nebenfiguren" kommentierte er indirekt auch die Position von Charakteren wie Iron Man oder Captain America im Vergleich zu den von ihm bereits vertonten Superhelden.

Der in Frankfurt am Main geborene Filmkomponist gehört seit Jahrzehnten zur absoluten Spitze seines Metiers. Mit über 200 Filmen in seiner Karriere hat er nicht nur das Hollywoodkino musikalisch geprägt, sondern auch viele Nachwuchskomponisten inspiriert. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Meisterstücke wie "König der Löwen" und "Gladiator", die ihn nicht nur künstlerisch prägten, sondern ihm auch immense Popularität einbrachten. Kürzlich machte er Schlagzeilen, weil er mit seiner Komposition für den zweiten Teil von Dune von den Oscars ausgeschlossen wurde. Privat ist Hans, der über viele Jahre in Los Angeles lebte, ein äußerst bodenständiger Mensch geblieben.

Getty Images Christopher Nolan beim Cannes Film Festival im Mai 2018

Matt Winkelmeyer/Getty Images Hans Zimmer, Komponist

