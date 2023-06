Auf Konzert: Hans Zimmer macht seiner Freundin einen Antrag!

Hans Zimmer (65) sorgt für eine große Überraschung! Der deutsche Filmkomponist gilt als einer der erfolgreichsten in der Hollywood-Branche. Bereits für unzählige Filme und Serien hat er in seiner Karriere die Musik kreiert – beispielsweise für Kinostreifen wie "Interstellar", "Inception" oder auch "Gladiator". Für seine Werke gewann Hans bereits zwei Oscars und auch mehrere Grammys. Aktuell gibt er wieder eine Reihe von Konzerten – so auch in London! Doch die Musik rückte dabei in den Hintergrund!

Bei Hans' Konzert wurde es nämlich ganz romantisch. Denn der 65-Jährige nutzte die große Bühne und holte eine ganz besondere Person auf die Stage: Seine Partnerin Dina De Luca – und der gebürtige Frankfurter meint es offenbar total ernst mit ihr. Denn er ging vor ihr auf die Knie, wie ein Video auf Twitter zeigt. "Es gibt da noch eine Sache. Dies ist also die Frau, die ich liebe, und anscheinend liebt sie mich", schwärmte Hans, ehe er die Frage aller Fragen stellte: "Willst du mich heiraten?" Daraufhin umarmten sie sich überglücklich.

Hans war bereits zwei Mal verheiratet gewesen. Mit seiner ersten Frau war er von 1982 bis 1992 verheiratet gewesen. Seine zweite Gattin Suzanne lernte er danach kennen – mit ihr war er bis 2020 verheiratet. Möglicherweise hat Hans nun mit seiner jetzigen Partnerin die Richtige gefunden.

Getty Images Hans Zimmer, Oscar-Preisträger

