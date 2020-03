Star-Auflauf in der heutigen Die Höhle der Löwen-Folge! Auch Aleksey Igudesman, Julia Rhee und Dominik Joelsohn wagten sich heute mit ihrer Idee in das TV-Format: Mit Music Traveler haben die drei eine Plattform entwickelt, die Musiker mit einem Raum zum Musizieren verbindet – egal ob für Musikunterricht, Proben, Aufnehmen oder sogar Konzerte. Für die weitere Entwicklung hoffen die drei nun, dass einer der Löwen mit 500.000 Euro in ihr Unternehmen einsteigt. Dabei haben die Gründer bereits einen fleißigen Investor auf ihrer Seite – und einen mächtig berühmten noch dazu: Star-Komponist Hans Zimmer (62)!

Die Löwen staunten nicht schlecht, als sie den Oscar-Gewinner in der Videobotschaft erkannt haben! "Music Traveler ist eine ganz tolle App, bei der ich schon investiert habe. Ich hoffe, Ihr seid auch dabei und dass wir uns dann mal sehen werden", verkündete der Interpret der König der Löwen-Filmmusik. Doch damit nicht genug: Auch Stimmwunder Billy Joel (70) und Schauspieler John Malkovich (66) sollen schon zum Music-Traveler-Netzwerk gehören. Aber lassen die Löwen sich von der ganzen prominenten Unterstützung beeindrucken?

Ja, durchaus – "Alter, was habt ihr für ein Netzwerk?", staunte Löwen-Legende Frank Thelen (44). "Das sieht alles brutal hochwertig aus. Das Interface, das Design", schwärmte das Zahlengenie weiter. Auch die anderen Löwen zeigten sich zwar begeistert von der Idee, aber keiner von ihnen traute sich am Ende, die gewünschten 500.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile zu investieren. Der Grund: "Die Architektur der Firma ist schwach. So wie ihr aufgestellt seid, sehe ich keine Chancen", fasste Carsten Maschmeyer (60) zusammen.

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Aleksey Igudesman, Julia Rhee und Dominik Joelsohn von Music Traveler

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for HFA Hans Zimmer, Komponist

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Aleksey Igudesman, Julia Rhee und Dominik Joelsohn von Music Traveler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de