Hat die Kuppelshow-Welt offiziell ein neues Traumpaar? Weder bei Die Bachelorette noch bei Bachelor in Paradise hat Tattoo-Fan Niklas Schröder (29) seine große Liebe gefunden. Doch inzwischen scheint der smarte Sprücheklopfer seiner Traumfrau begegnet zu sein – und die Glückliche ist keine Unbekannte: Jessica Neufeld (23) suchte in diesem Jahr bei Der Bachelor ihren Mister Right – allerdings ebenfalls erfolglos. Dafür scheint es zwischen den zwei ehemaligen Rosenanwärtern nun aber ordentlich zu knistern. Auf Instagram liefern die beiden jetzt selbst einen ziemlich eindeutigen Beziehungsbeweis.



