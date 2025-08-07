So begann die Beziehung von Kelly Clarkson und Brandon (†48)

Kelly Clarkson (43) trauert um ihren Ex-Mann Brandon Blackstock (48), der am 7. August im Alter von nur 48 Jahren verstorben ist. Der Talentmanager erlag nach einem mehr als dreijährigen Kampf einem Krebsleiden und starb friedlich im Kreise seiner Familie, wie ein Sprecher in einem Statement mitteilte. Kelly teilte erst vor wenigen Tagen auf Instagram mit: "Der Vater meiner Kinder ist krank, und ich muss in dieser schwierigen Zeit ganz für sie da sein." Aus diesem Grund hatte sie Auftritte ihrer Las Vegas Residency verschoben. Blackstock und Clarkson waren von 2013 bis 2020 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, die Tochter River Rose und den Sohn Remington.

Die Liebesgeschichte von Kelly und Brandon begann im Jahr 2006, als sie sich bei einer Probe anlässlich der Academy of Country Music Awards begegneten. Allerdings vergingen sechs Jahre, bis die beiden tatsächlich ein Paar wurden. Ihr erstes offizielles Date fand im Februar 2012 statt, und keine zwölf Monate später hielt Brandon um Kellys Hand an. Im Oktober 2013 gaben sie sich schließlich auf einem malerischen Anwesen in Tennessee das Ja-Wort. Ihre Familie vergrößerte sich schon bald mit den Geburten der gemeinsamen Kinder, doch hinter den Kulissen trübten berufliche Konflikte die Harmonie. Nach rund sieben Ehejahren trennten sich ihre Wege offiziell.

Brandon Blackstock war nicht nur Kellys Ehemann, sondern auch ihr Manager während eines Teils ihrer Karriere – ein Arrangement, das nach der Scheidung für Spannungen sorgte, da es zu Streitigkeiten über finanzielle Fragen kam. Trotz der turbulenten Trennung und gerichtlicher Auseinandersetzungen bleibt Brandon ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Der Song "Piece by Piece", einer von Kellys bekanntesten Hits, wurde von ihrer Beziehung inspiriert. Nach der Scheidung änderte sie die Liedzeilen, um ihre persönliche Reise zur Selbstliebe zu reflektieren. Brandon, der aus einer bekannten Entertainment-Familie stammte und unter anderem Stars wie Blake Shelton (49) betreute, hinterlässt auch zwei erwachsene Kinder aus einer früheren Beziehung sowie ein Enkelkind.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson 2013

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson