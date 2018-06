Das ist ein riesiger Schock für die Modewelt: Kate Spade nahm sich allem Anschein nach mit nur 55 Jahren das Leben. Die berühmte Designerin wurde am Dienstagmorgen von ihrer Haushälterin in ihrem New Yorker Appartment aufgefunden. Wie die New York Times berichtet, soll die Modeschöpferin auch einen Abschiedsbrief geschrieben haben. Die mehrfach ausgezeichnete Unternehmerin hinterlässt ihren langjährigen Partner und eine 13-jährige Tochter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



