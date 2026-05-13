Dorit Kemsley beschuldigt Ex, den Strom abgestellt zu haben

Mitten in einem erbitterten Scheidungsstreit erhebt Dorit Kemsley schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann Paul Kemsley – besser bekannt als PK. Der Realitystar aus der Sendung "The Real Housewives of Beverly Hills" behauptet TMZ zufolge, PK habe aufgehört, die Rechnungen für ihre gemeinsame Villa in Beverly Hills zu bezahlen, die einen geschätzten Wert von 5.111.603 Euro hat. Betroffen seien laut ihrem Anwaltsteam lebenswichtige Versorgungsleistungen wie Gas, Strom und Internet – Kosten, die Dorit eigenen Angaben nach selbst übernommen habe, um eine Abschaltung zu verhindern.

Wie das Nachrichtenportal TMZ weiter berichtete, liegt ein internes Schreiben von Dorits Team vor, das auf den 15. April 2026 datiert ist und im Rahmen des Scheidungsverfahrens eingereicht wurde. Darin heißt es: "PK gibt offen zu, dass er die Hypothek bezahlen könnte, will dies aber schlicht nicht tun, weil er seine Ehefrau aushungern möchte, um einen Verkauf des Hauses zu erzwingen, in dem seine Kinder leben." Außerdem forderte das Team unter anderem eine sofortige Zahlung von 42.596 Euro als finanzielle Unterstützung für Dorit. PK hingegen soll grundsätzlich bereit gewesen sein, das Haus zu verkaufen – sofern entsprechende Schutzmaßnahmen vorhanden seien, was Dorit dem Schreiben zufolge ebenfalls unterstützt habe.

Personen aus dem Umfeld von PK weisen Dorits Schilderungen jedoch entschieden zurück. Demnach habe er jahrelang sämtliche Kosten übernommen und erst dann damit aufgehört, als Dorit angeblich über eine Million für Kleidung und Reisen ausgegeben haben soll – ohne sich an der Hypothek zu beteiligen. Dorit und PK hatten sich 2015 das Jawort gegeben und haben zwei gemeinsame Kinder.

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Getty Images Paul und Dorit Kemsley im März 2023

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Getty Images Dorit Kemsley, Reality-TV-Bekanntheit

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Getty Images Dorit Kemsley mit ihren Kids, November 2019

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