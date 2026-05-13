Nicht Serkan Yavuz: Er kämpft sich zu KDRS-Allstars zurück

Sam Dylan (35) ist zurück! Der Realitystar hatte Kampf der RealityAllstars eigentlich bereits verlassen müssen, kämpft sich nun aber überraschend in einem Wettkampf gegen Paco Herb (30), Serkan Yavuz (33) und Giuliana Farfalla (30) zurück in die Sala. In insgesamt fünf Spielen sammelt er die meisten Punkte und sichert sich damit seinen Wiedereinzug. Schon vor dem Wettkampf lässt Sam keinen Zweifel an seiner Motivation: "Ich will mein Comeback, das steht mir zu, und so bin ich noch aus keiner Show gegangen. Ich will hier wieder rein, und ich gebe alles." Für seine drei Konkurrenten hingegen ist das Spiel endgültig vorbei.

Zurück in der Sala wird Sam jedoch nicht von allen mit offenen Armen empfangen. Während sich Kate Merlan (39) und Matthias Mangiapane (42) über seine Rückkehr freuen, ist die Reaktion anderer Kandidatinnen deutlich kühler. Besonders Georgina Fleur (36), die den 35-Jährigen zuvor für ein Safety-Ticket geopfert hatte, ist alles andere als begeistert: "Also ganz ehrlich, ich habe Sam rausgeworfen und jetzt ist er zurück. Ich glaube nicht, dass das für mich von Vorteil ist." Auch Emmy Russ (27) zeigt sich genervt und kündigt an: "Sam soll meiner Meinung nach wieder sofort weg. Ich weiß auch, dass zwischen uns jetzt hier Krieg sein wird und ich werde ihn mir auf jeden Fall vorknöpfen."

Sam selbst entscheidet sich derweil, seinen Mitstreitern gegenüber zu verschweigen, wie er wirklich zurückgekehrt ist. Statt zuzugeben, dass er sich in einem Wettkampf durchgesetzt hat, behauptet er, die Gruppe habe einfach nur Lose gezogen. Im Einzelinterview begründet er die Lüge so: "Hätte ich jetzt wirklich sagen sollen: 'Ich hab Serkan abgezogen, ich hab Paco abgezogen, und die andere auch noch'?! Die hätten doch sofort gesagt: 'Der Sam, der zieht uns hier noch alle ab.'"

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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